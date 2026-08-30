Erst 12 und 13: Intensivtäter nach Raub gefasst

Mithilfe von Videoaufzeichnungen und Zeugenaussagen gelang es den Ermittlern schließlich, zwei Tatverdächtige auszuforschen. Es handelt sich um zwei Burschen im Alter von 12 und 13 Jahren, die laut Polizei bereits als Intensivtäter bekannt sind. Da beide Burschen unter 14 Jahre alt sind, sind sie in Österreich strafunmündig. Die Ermittlungen zu dem Fall laufen weiter.