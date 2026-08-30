Erst 12 und 13: Intensivtäter nach Raub gefasst

Nach einem Raub in Wien-Ottakring hat das Landeskriminalamt zwei tatverdächtige Burschen ausgeforscht. Erschütternd: Die Verdächtigen sind erst 12 und 13 Jahre alt und damit strafunmündig.
Es sollte ein Abend wie jeder andere werden – doch für einen 18-Jährigen endete der Heimweg am 16. August in Wien-Ottakring mit einem brutalen Überfall. In der Neulerchenfelder Straße wurde der junge Mann plötzlich von zwei Jugendlichen attackiert und seiner Handtasche beraubt.
Mehrere Verletzungen zugefügt
Das Opfer erlitt bei dem Angriff mehrere Verletzungen und musste von der Rettung notfallmedizinisch versorgt werden. Die Täter konnten zunächst mit der Beute flüchten.
Wie die Ermittlungen des Landeskriminalamtes Wien, Gruppe Schalek, ergaben, dürften die Verdächtigen ihr Opfer bereits zuvor in der U-Bahn bemerkt haben. Nach dem Aussteigen bei der Station Josefstädter Straße sollen die Jugendlichen dem 18-Jährigen gefolgt sein.
Teil der Beute in Stiegenhaus gefunden
Kurz nach dem Raub wurde ein Großteil der Beute in einem nahe gelegenen Stiegenhaus gefunden und dem Opfer zurückgegeben. Lediglich Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich blieb verschwunden.
Mithilfe von Videoaufzeichnungen und Zeugenaussagen gelang es den Ermittlern schließlich, zwei Tatverdächtige auszuforschen. Es handelt sich um zwei Burschen im Alter von 12 und 13 Jahren, die laut Polizei bereits als Intensivtäter bekannt sind. Da beide Burschen unter 14 Jahre alt sind, sind sie in Österreich strafunmündig. Die Ermittlungen zu dem Fall laufen weiter.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.