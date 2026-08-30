Einen Notpass fürs Essengehen beantragt

Die Sommer-Hauptreisezeit neigt sich mit dem Schulanfang in zwei Wochen dem Ende zu. Doch bei der Berufsfeuerwehr Linz werden die Anfragen von teils verzweifelten Urlaubern damit nicht viel weniger. Denn hier werden die Notpässe ausgestellt, wenn Reisedokumente abgelaufen sind und man es zu spät merkt.
Aktuell hat die Berufsfeuerwehr Linz im heurigen Jahr 110 Notpässe ausgestellt. „Ein ganz normales Jahr. Im Durchschnitt werden es bis zum Jahresende 200 bis 250 Notpässe“, wissen Florianis, die nicht nur bei Bränden zur Stelle sind. Sondern auch, wenn eine Reise schon vor der Grenze zu Ende wäre. Nicht selten eine kurz nach der Heirat geplante Hochzeitsreise, wenn der geänderte Name noch nicht im Pass steht.
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