Sima: „Das Auto ist für mich an letzter Stelle“

Interviews mit Politikern gehören im Sommer dazu – heute ist Wiens Verkehrsstadträtin Ulli Sima von der SPÖ an der Reihe. Die Politikerin spricht über die Causa Ruck, Parkplatzvernichtung in Wien, Pannen sowie Menschenmassen bei den Öffis – und sie verrät, wann der Gürtel Neu jetzt wirklich kommen soll.
„Krone“: Frau Stadträtin, wenn ich theoretisch sagen würde, so wie Wirtschaftskammer-Präsident Walter Ruck über Ihre Kollegin Barbara Novak, ich will keine weibliche Verkehrsstadträtin, weil mit Ihnen kann man nicht in den Weinkeller gehen, was würden Sie mir antworten?
Ulli Sima: Für mich ist völlig klar, dass solche Aussagen nicht akzeptabel sind. Das hat auch Barbara Novak schon in einem „Krone“-Interview klargestellt, dass das so nicht geht.
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