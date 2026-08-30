Sima: „Das Auto ist für mich an letzter Stelle“

„Krone“: Frau Stadträtin, wenn ich theoretisch sagen würde, so wie Wirtschaftskammer-Präsident Walter Ruck über Ihre Kollegin Barbara Novak, ich will keine weibliche Verkehrsstadträtin, weil mit Ihnen kann man nicht in den Weinkeller gehen, was würden Sie mir antworten?

Ulli Sima: Für mich ist völlig klar, dass solche Aussagen nicht akzeptabel sind. Das hat auch Barbara Novak schon in einem „Krone“-Interview klargestellt, dass das so nicht geht.