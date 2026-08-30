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Freddie Mercury: Eine Legende würde 80 werden

„Krone“-Plus
30.08.2026 05:00
Freddie Mercury in seinem natürlichen Habitat – exaltiert und voller Feuereifer auf einer ...
Freddie Mercury in seinem natürlichen Habitat – exaltiert und voller Feuereifer auf einer Konzertbühne.(Bild: ORF/Eagle Rock Entertainment)
Porträt von Robert Fröwein
Von Robert Fröwein

Am 5. September würde Queen-Legende Freddie Mercury 80 Jahre alt werden. Wie kein Zweiter prägte er das Rock- und Pop-Business der 70er- und 80er-Jahre und den Stil darüber hinaus. Was von ihm blieb, ist genauso viel, wie früher einmal da war. Wir blicken auf ein einzigartiges Leben zurück und welche wichtige Rolle eine österreichische Schauspielerin spielte.

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„Larger than Life“, also „größer als das Leben“ wollen viele sein, aber nur den allerwenigsten gebührt diese Zuschreibung. Queen-Sänger Freddie Mercury, am 5. September würde er seinen 80. Geburtstag feiern, gilt vielen als beste und wichtigste Stimme der Rockhistorie und hat diese Adelung definitiv verdient. Der als Farrokh Bulsara im Sultanat Sansibar geborene Vollblutmusiker prägte die Welt in vielerlei Hinsicht.

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