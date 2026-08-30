Freddie Mercury: Eine Legende würde 80 werden

Am 5. September würde Queen-Legende Freddie Mercury 80 Jahre alt werden. Wie kein Zweiter prägte er das Rock- und Pop-Business der 70er- und 80er-Jahre und den Stil darüber hinaus. Was von ihm blieb, ist genauso viel, wie früher einmal da war. Wir blicken auf ein einzigartiges Leben zurück und welche wichtige Rolle eine österreichische Schauspielerin spielte.