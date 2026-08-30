Kultige „Eiserne Lady“ lebt im Mühlviertel weiter

Die alte Eisenbahnbrücke in Linz ist Geschichte. Seit zehn Jahren schon. Und seit wenigen Tagen weiß man auch: Selbst jene tonnenschweren Stahlteile, die nach ihrem Abriss für eine spätere Verwendung aufgehoben worden waren, sind mittlerweile weg – eingeschmolzen. Die erhoffte große Nachnutzung der „eisernen Lady“ blieb damit aus.