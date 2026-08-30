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Nach EM-Sensation

Großes Jubiläum: Mayer läuft zu ihrem 25. Titel

Sport-Mix
30.08.2026 12:11
Julia Mayer
Julia Mayer(Bild: zVg)
Porträt von Olaf Brockmann
Von Olaf Brockmann

Nur zwei Wochen nach ihrem grandiosen zehnten Platz im EM-Marathon von Birmingham wurde Julia Mayer in Klagenfurt Staatsmeisterin im Halbmarathon. Damit feierte sie ein tolles Jubiläum. Es war ihr 25. Titel bei Staatsmeisterschaften!

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Auf der Strecke am Wörthersee setzte sich Julia Mayer in 1:12:32 mit großem Vorsprung vor Lemuela Wutz (1:18:55) und Julia Bruhn (1:19:17) durch. Bei den Männern holte sich Timo Hinterndorfer (1:04:20) den Titel.

(Bild: zVg)

Erster Titel vor neun Jahren …
Julia Mayer freute sich natürlich sehr, bereits ihren 25. nationalen Titel unter Dach und Fach zu haben. Nach 2020 und 2021 war es ihr dritter Sieg bei einer Staatsmeisterschaft im Halbmarathon. Die erste Meisterschaft hatte sie übrigens vor neun Jahren auf der Bahn über 5000 m gewonnen...

„Es war schon brutal!“
„Mit der Zeit bin ich heute sehr zufrieden – wenn man die Bedingungen bedenkt. Es herrschten etwa 24 oder 25 Grad. Wir mussten weite Strecken in der Sonne laufen. Das war schon brutal“, meinte Julia Mayer, die direkt von einem zehntägigen Höhentrainingslager in den Pyrenäen nach Kärnten gekommen war.

Dritte der Gesamtwertung
In der Gesamtwertung des Halbmarathons von „Kärnten läuft“ belegte Julia Mayer hinter zwei Kenianerinnen den hervorragenden dritten Platz. Es siegte Janet Riguru in 1:09:22 vor Jedidah Chepkemoi Sang in 1:10:07. Gegen Ende des Rennens hatte Julia Mayer mit großem Kampf noch zwei Läuferinnen aus Kenia abgehängt. So lag sie schließlich als Dritte vor Mercy Nelima (1:12:42) und Jecinta Mwende Kamau (1:12:59). Dahinter kam schon Lemuela Wutz im Gesamtranking auf den sechsten Platz.

In drei Wochen schon WM-Start
Und geht es gleich ordentlich für Julia Mayer ohne Pause weiter. Bereits in drei Wochen startet sie im Halbmarathon bei den Straßenlauf-Weltmeisterschaften in Kopenhagen.

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