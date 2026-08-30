Großes Jubiläum: Mayer läuft zu ihrem 25. Titel

Dritte der Gesamtwertung

In der Gesamtwertung des Halbmarathons von „Kärnten läuft“ belegte Julia Mayer hinter zwei Kenianerinnen den hervorragenden dritten Platz. Es siegte Janet Riguru in 1:09:22 vor Jedidah Chepkemoi Sang in 1:10:07. Gegen Ende des Rennens hatte Julia Mayer mit großem Kampf noch zwei Läuferinnen aus Kenia abgehängt. So lag sie schließlich als Dritte vor Mercy Nelima (1:12:42) und Jecinta Mwende Kamau (1:12:59). Dahinter kam schon Lemuela Wutz im Gesamtranking auf den sechsten Platz.