Hier schlummert das größte private Zeitungsarchiv

Zwei leuchtende Augenpaare blicken Archivar Anzböck an, als sie durch die alte, gläserne Geschäftstüre hereinkommen. Sie sind auf der Suche nach etwas ganz Bestimmtem: „Unsere Heiratsanzeige von 1974 aus der damaligen ,Kronen Zeitung‘“, schießt es dem Ehepaar gleichzeitig aus dem Mund. Sofort beginnen im Archiv in der Gumpendorfer Straße die Mitarbeiter und Hobby-Historiker die Stapel alter Zeitungen zu durchsuchen. Eine von vielen Geschichten aus dem Antiquariat „Bücher Ernst“, die Geschäftsinhaber Harald Anzböck heute erzählt.