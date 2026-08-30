Hier schlummert das größte private Zeitungsarchiv

In der Gumpendorfer Straße im 6. Wiener Gemeindebezirk schlummern heute noch viele „Krone bunt“-Ausgaben aus den vergangenen 35 Jahren. Familie Anzböck hat dort über Jahrzehnte ein Zeitungsarchiv aufgebaut, in dem man in der Vergangenheit stöbern kann …
Zwei leuchtende Augenpaare blicken Archivar Anzböck an, als sie durch die alte, gläserne Geschäftstüre hereinkommen. Sie sind auf der Suche nach etwas ganz Bestimmtem: „Unsere Heiratsanzeige von 1974 aus der damaligen ,Kronen Zeitung‘“, schießt es dem Ehepaar gleichzeitig aus dem Mund. Sofort beginnen im Archiv in der Gumpendorfer Straße die Mitarbeiter und Hobby-Historiker die Stapel alter Zeitungen zu durchsuchen. Eine von vielen Geschichten aus dem Antiquariat „Bücher Ernst“, die Geschäftsinhaber Harald Anzböck heute erzählt.
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