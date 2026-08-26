Das ändert sich für Schüler ab September

So ist die Suspendierungsbegleitung geregelt

Bei der Suspendierungsbegleitung ist ein verbindlicher Förderplan für jedes suspendierte Kind zu erstellen. Auch die Mitwirkung der Erziehungsberechtigten ist vorgesehen. Ab einer Suspendierungsdauer von vier Tagen werden die Kinder und Jugendlichen nicht mehr bloß vom Schulbesuch ausgeschlossen. Bis zu zehn Stunden pro Woche verbringen sie zur „Reintegration“ in psychosozialen Maßnahmen oder Projekten in oder außerhalb einer Schule. Hinzu kommen maximal zehn Stunden Unterricht, damit sie nach der Rückkehr in ihre Regelklasse leichter wieder Anschluss finden. Die Tagesstruktur soll laut Wiederkehr etwa verhindern, dass sie die Zeit im Einkaufszentrum oder Park verbringen.