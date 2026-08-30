Schumacher verletzt sich bei Show von Raab

Schrecksekunde bei Stefan Raabs neuer RTL-Show „Jetski Star WM“: Ex-Formel-1-Pilot Ralf Schumacher verletzte sich am Samstagabend und klagte danach über große Schmerzen.
Was war passiert? Bei der sogenannten Teamchallenge traten Schumacher und Raab als eines von insgesamt acht Promi-Teams an. Dabei kam es jedoch zu einem folgenschweren Zwischenfall: Beide gingen baden und Schumacher verletzte sich dabei. Sofort forderte er Hilfe an.
„Die Schulter ist ausgekugelt, als ich zu schnell versucht habe, den Jetski umzudrehen. Ich hoffe, dass nichts kaputt ist. Der Arzt hat wieder alles eingerenkt“, schilderte der einstige Rennfahrer im Interview mit Moderatorin Laura Wontorra. Nachsatz: „Das tut echt weh!“
Schauspieler springt ein
Die Folge: Schumacher musste den Wettkampf abbrechen, konnte nicht weitermachen. „Ihm geht es aber den Umständen entsprechend gut, er wird medizinisch vor Ort betreut“, schrieb RTL via Instagram. Schauspieler Matthias Weidenhöfer sprang für den 51-Jährigen bei der Show ein.
WM-Titel geht an Zirkusartisten
Zum Sportlichen: Das Einzelrennen im Speed-Wettbewerb gewann übrigens Rene Cassell. Der Zirkusartist schnappte sich den WM-Titel. In der Teamwertung setzten sich Tokio-Hotel-Schlagzeuger Gustav Schäfer und „Ninja Warrior“-Teilnehmer Joel Mattli durch.
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