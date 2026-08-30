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Alleinerzieherin klagt

„Das Land Burgenland will Tausende Euro von mir!“

Burgenland
30.08.2026 06:00
„Wie kann eine Familie auf eine zugesicherte Unterstützung vertrauen, wenn später hohe ...
„Wie kann eine Familie auf eine zugesicherte Unterstützung vertrauen, wenn später hohe Nachforderungen folgen?“, fragt Susanne K. verärgert.(Bild: Petra Klikovits, Krone KREATIV)
Porträt von Petra Klikovits
Von Petra Klikovits

Eine Mutter aus dem Burgenland ist am Ende ihrer Kräfte. Sie wollte ihrem beeinträchtigten Sohn mit einer Teilausbildung den Weg ins Berufsleben ebnen. Das Land Burgenland sagte die Übernahme der Ausbildungs- und Fahrtkosten für zwei Jahre zu. Doch nun folgen horrende Rückforderungen. Für die Alleinerzieherin ist das nicht nur eine enorme finanzielle, sondern auch eine menschliche Belastung.

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„Ich dachte, mich streift der Blitz!“, sagt Susanne K. (Echtname der Redaktion bekannt, Anm.) im „Krone“-Interview, als sie von jenem Moment Anfang März erzählt, nachdem sie einen RSb-Brief des Landes Burgenland geöffnet hatte. Darin: eine Zahlungsaufforderung über 8671,30 Euro, zahlbar binnen sechs Wochen!

Die Summe traf die 48-jährige Alleinerzieherin völlig unvorbereitet: „Mir sind die Tränen runtergeronnen. Ich wusste nicht, wie ich das Geld für die Rückzahlung aufbringen sollte.“ Dabei hatte sie alles getan, was von ihr verlangt worden war ...

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