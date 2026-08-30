„Das Land Burgenland will Tausende Euro von mir!“

Eine Mutter aus dem Burgenland ist am Ende ihrer Kräfte. Sie wollte ihrem beeinträchtigten Sohn mit einer Teilausbildung den Weg ins Berufsleben ebnen. Das Land Burgenland sagte die Übernahme der Ausbildungs- und Fahrtkosten für zwei Jahre zu. Doch nun folgen horrende Rückforderungen. Für die Alleinerzieherin ist das nicht nur eine enorme finanzielle, sondern auch eine menschliche Belastung.