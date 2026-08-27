In Haft in Den Haag
Kriegsverbrecher Ratko Mladic (84) gestorben
Der frühere bosnisch-serbische Armeechef und Kriegsverbrecher Ratko Mladic ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Er habe mehrere Schlaganfälle erlitten, berichtete der serbische Staatssender RTS am Donnerstag. Sein Anwalt hatte im Mai noch beantragt, dass Mladic deshalb aus der Haft freikommt.
Das hatte der Internationale Mechanismus für Strafgerichtshöfe in Den Haag aber abgelehnt. Mladic verbüßte im UN-Gefängnis in Den Haag (Niederlande) eine lebenslange Haftstrafe. Er war 2011 nach 16 Jahren auf der Flucht in Serbien festgenommen worden. Verurteilt wurde er wegen Völkermordes, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit während des Kriegs in Bosnien (1992-1995). Damals wurden fast 100.000 Menschen getötet.
Hauptverantwortlicher für Massaker von Srebrenica
Mladic war unter anderem Hauptverantwortlicher des Massakers von Srebrenica im Juli 1995, bei dem ungefähr 800 muslimische Männer und Buben ermordet wurden. Dies war eines der schlimmsten Kriegsverbrechen in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Über mehrere Tage verübten damals Streitkräfte der Armee der Republik Srspka, der Polizei und des serbischen Paramilitärs den Mord an Bosniaken, verteilt auf mehrere Tatorte. Prozesse vor internationalen Gerichten belegten später, dass die Verbrechen systematisch geplant und durchgeführt wurden.
Ausschreitungen nach Festnahme
Mladic hat im Alter von 15 Jahren seine erste militärische Ausbildung absolviert und die Militärakademie besucht. Anschließend begann er eine Laufbahn in der jugoslawischen Armee, wo er unter anderem zum Oberstleutnant und stellvertretenden Kommandeur befördert wurde. 1994 gründete er das 1. Korps der Armee der Republika Srpska als Kommandoeinheit Serbiens gegen die bosnischen Regierungstruppen.
Der Ex-Armeechef wurde 1996 vor dem Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien als Kriegsverbrecher angeklagt. Die genauen Anklagepunkte wurden mehrfach verändert. Festgenommen wurde er erst 16 Jahre später. Bis zum Frühling soll Mladic etwa unbehelligt bei seinem Sohn in Belgrad gelebt haben. Vermutet wird, dass die serbischen Behörden seinen Aufenthaltsort kannten. Nach der Verhaftung gingen in Belgrad Tausende auf die Straße, um dagegen und gegen die Auslieferung Mladics zu demonstrieren. Die Proteste endeten in gewalttätigen Ausschreitungen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.