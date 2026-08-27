Kriegsverbrecher Ratko Mladic (84) gestorben

Hauptverantwortlicher für Massaker von Srebrenica

Mladic war unter anderem Hauptverantwortlicher des Massakers von Srebrenica im Juli 1995, bei dem ungefähr 800 muslimische Männer und Buben ermordet wurden. Dies war eines der schlimmsten Kriegsverbrechen in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Über mehrere Tage verübten damals Streitkräfte der Armee der Republik Srspka, der Polizei und des serbischen Paramilitärs den Mord an Bosniaken, verteilt auf mehrere Tatorte. Prozesse vor internationalen Gerichten belegten später, dass die Verbrechen systematisch geplant und durchgeführt wurden.