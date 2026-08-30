„Kriege keine Luft“: Ärger bei Tagger-Gegnerin

Großer Ärger bei der US-Open-Auftaktgegnerin von Lilli Tagger: Deutschlands Tamara Korpatsch beklagt sich über Marihuanageruch auf den Trainingsplätzen.
„Ich habe Asthma. Wenn ich das rieche, kann ich nicht mehr einatmen und kriege keine Luft“, berichtete die 31-Jährige über ihre Erfahrungen kurz vor Turnierstart.
„Ein bisschen high“ sei sie nach dem Training gewesen, scherzte Korpatsch. Sie fügte aber ernst hinzu: „Auf den Plätzen im Park will ich kurz vor dem Match nicht mehr trainieren.“
Direkt auf der Anlage des letzten Grand-Slam-Turniers des Jahres gebe es dieses Problem zwar nicht. Dort finden aber nicht immer alle Profis Platz, sie müssen dann auf die Courts im Flushing Meadows Corona Park ausweichen.
Tagger wieder mit Errani im Doppel
Beide Matches gegen Korpatsch hat Tagger gewonnen, dennoch wird ein Duell auf Augenhöhe erwartet. Österreichs Top-Talent spielt bei den US Open auch im Doppel, wie bei den French Open in Paris tritt sie mit der erfahrenen Italienerin Sara Errani an.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.