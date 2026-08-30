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Rapid gegen Sturm

Dieses Duell sorgt im Hit für noch mehr Zündstoff!

Fußball National
30.08.2026 06:30
Simon Seidl spielte sich bei Sturm auf Anhieb in die Startelf.
Simon Seidl spielte sich bei Sturm auf Anhieb in die Startelf.(Bild: APA/APA-Images / APA / ERWIN SCHERIAU)
Porträt von Burghard Enzinger
Von Burghard Enzinger

Der große Schlager dieser Bundesligarunde steigt am Sonntag (17) in Wien. Sturm will nach dem enttäuschenden 1:1 gegen Aufsteiger Lustenau gegen Rapid auf die Siegerstraße zurück. Im Blickpunkt steht auch das Familien-Duell. Denn Sturms Simon Seidl trifft auf Bruderherz und Rapid-Kapitän Matthias.

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Rapid gegen Sturm, mehr geht nicht in der heimischen Liga! Der Klassiker mit den größten Fanlagern des Landes sorgt stets für Brisanz. Doch Sonntag ist im Schlager noch mehr Pfeffer drinnen. Alle Augen sind auf das Bruder-Duell zwischen Sturms Simon und Rapid Matthias Seidl gerichtet.

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