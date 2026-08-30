Mussolini-Enkelin (62) tritt bei Datingshow auf

Mussolini hat bereits Erfahrung mit TV-Formaten

Die neue Staffel von „Uomini e Donne“ wird vom italienischen Sender Canale 5 ausgestrahlt. Die Faschistenführer-Enkelin hat bereits Erfahrung mit TV-Formaten gesammelt. Im Mai hatte die frühere italienische EU-Parlamentarierin die jüngste Staffel des Reality-Formats „Grande Fratello Vip“, der italienischen Variante von „Big Brother“, gewonnen. Sie behauptete sich gegen 15 Konkurrenten. Fast zwei Monate lang verbrachte die Ex-Politikerin davor in einer Wohnung und wurde rund um die Uhr von Kameras beobachtet. Dank des Sieges erhielt sie einen Preis von 100.000 Euro.