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„Big Brother“-Siegerin

Mussolini-Enkelin (62) tritt bei Datingshow auf

Society International
30.08.2026 10:42
(Bild: www.instagram.com/grandefratellotv)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die ehemalige italienische EU-Parlamentarierin und „Duce“-Enkelin Alessandra Mussolini will ihre Karriere im Showbiz fortzusetzen. Nach ihrem Sieg bei „Promi Big Brother“ will die 62-Jährige nun als Kommentatorin in einer Dating-Show fungieren.

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Konkret handelt es sich um die beliebte Datingshow „Uomini e donne“ (Männer und Frauen). Dort soll Mussolini neben den langjährigen Studiogästen Gianni Sperti und Tina Cipollari auftreten, gab Moderatorin Maria De Filippi bei der ersten Aufzeichnung der neuen Staffel für den Sender Canale 5 bekannt. Die 62-Jährige soll die Geschehnisse im Studio kommentieren.

Heuer im Mai hatte die Enkelin des ehemaligen italienischen faschistischen Diktators Benito Mussolini die jüngste Staffel des Reality-Formats „Grande Fratello Vip“, der italienischen Variante von „Big Brother“, gewonnen.

Mussolini war Abgeordnete der Partei Berlusconis 
Die frühere „Forza-Italia“-EU-Abgeordnete von der Partei des verstorbenen früheren italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi ist die Tochter des Duce-Sohnes Romano Mussolini und dessen erster Frau Maria Scicolone, die wiederum die Schwester von Filmstar Sophia Loren war.

Mussolini hat bereits Erfahrung mit TV-Formaten
Die neue Staffel von „Uomini e Donne“ wird vom italienischen Sender Canale 5 ausgestrahlt. Die Faschistenführer-Enkelin hat bereits Erfahrung mit TV-Formaten gesammelt. Im Mai hatte die frühere italienische EU-Parlamentarierin die jüngste Staffel des Reality-Formats „Grande Fratello Vip“, der italienischen Variante von „Big Brother“, gewonnen. Sie behauptete sich gegen 15 Konkurrenten. Fast zwei Monate lang verbrachte die Ex-Politikerin davor in einer Wohnung und wurde rund um die Uhr von Kameras beobachtet. Dank des Sieges erhielt sie einen Preis von 100.000 Euro.

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Alessandra Mussolini war über 30 Jahre lang Parlamentsabgeordnete im populistischen bzw. rechten Lager. Ihre politische Karriere hatte 1992 mit der Wahl zur Abgeordneten in Rom begonnen. Von 1992 bis 2004 sowie von 2008 bis 2013 gehörte sie der italienischen Abgeordnetenkammer an, anschließend bis 2014 dem Senat. Von 2014 bis 2019 war sie Mitglied des EU-Parlaments. Vor ihrer politischen Karriere war Mussolini, unterstützt durch ihre Tante Sophia Loren, auch als Schauspielerin und Model tätig.

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