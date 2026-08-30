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Engpass in Vorarlberg

Lehrermangel: Entspannung sieht anders aus

Vorarlberg
30.08.2026 10:25
Jeden Herbst startet nicht nur das neue Schuljahr, sondern mittlerweile auch das Bangen um ...
Jeden Herbst startet nicht nur das neue Schuljahr, sondern mittlerweile auch das Bangen um unbesetzte Lehrerstellen(Bild: Kzenon)
Porträt von Philipp Vondrak
Von Philipp Vondrak

19 Pflichtschullehrerstellen sind in Vorarlberg kurz vor Schulbeginn noch unbesetzt. Das Land verweist zwar auf Fortschritte – Lehrervertreter Alexander Frick warnt aber vor einer vorschnellen Entwarnung.

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Zwei Wochen vor Schulbeginn sind auch heuer wieder nicht alle Lehrerstellen in Vorarlberg besetzt. Mit Stand 28. August fehlen 31 Lehrkräfte: 19 an den Pflichtschulen und zwölf an den weiterführenden Schulen. Im Vorjahr waren es zum gleichen Zeitpunkt elf offene Stellen an Pflichtschulen und 26 an höheren Schulen. Gerade im Pflichtschulbereich, für den das Land zuständig ist, kann deshalb nicht von Entspannung der Personalsituation die Rede sein. Für Lehrervertreter Alexander Frick ist vor allem eines wichtig: „Dass derzeit nur noch rund 19 Pflichtschullehrerstellen unbesetzt sind, ist zunächst positiv. Eine nachhaltige Entspannung des Lehrkräftemangels kann man daraus aber nicht ableiten.“ Denn die Zahl der offenen Stellen allein sage wenig darüber aus, wie die Lücken im Schulalltag geschlossen werden.

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