Lehrermangel: Entspannung sieht anders aus

19 Pflichtschullehrerstellen sind in Vorarlberg kurz vor Schulbeginn noch unbesetzt. Das Land verweist zwar auf Fortschritte – Lehrervertreter Alexander Frick warnt aber vor einer vorschnellen Entwarnung.
Zwei Wochen vor Schulbeginn sind auch heuer wieder nicht alle Lehrerstellen in Vorarlberg besetzt. Mit Stand 28. August fehlen 31 Lehrkräfte: 19 an den Pflichtschulen und zwölf an den weiterführenden Schulen. Im Vorjahr waren es zum gleichen Zeitpunkt elf offene Stellen an Pflichtschulen und 26 an höheren Schulen. Gerade im Pflichtschulbereich, für den das Land zuständig ist, kann deshalb nicht von Entspannung der Personalsituation die Rede sein. Für Lehrervertreter Alexander Frick ist vor allem eines wichtig: „Dass derzeit nur noch rund 19 Pflichtschullehrerstellen unbesetzt sind, ist zunächst positiv. Eine nachhaltige Entspannung des Lehrkräftemangels kann man daraus aber nicht ableiten.“ Denn die Zahl der offenen Stellen allein sage wenig darüber aus, wie die Lücken im Schulalltag geschlossen werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.