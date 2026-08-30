Eine Skihalle für Kärnten? „Wäre sinnvoll!“

Der Skisport leidet unter den Folgen des Klimawandels und sucht Alternativen. Früher belächelt sind Skihallen auf dem Vormarsch. Aber: Ein solches Projekt würde bis zu 150 Millionen Euro verschlingen. Kärntens Landessportdirektor Arno Arthofer warnt, die Entwicklung zu verpassen.
„Vielleicht mag es absurd klingen. Aber das ist es überhaupt nicht“, leitet Landessportdirektor Arno Arthofer ein. Im Gespräch mit der „Krone“ sagte zuletzt ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher, dass man über Skihallen auch in Österreich nachdenken müsse. „Für die Zukunft brauchen wir bald eine Halle in unserem Land. Wenn wir wollen, dass Skifahren ein Nationalsport bleibt und man im Spitzensport weiterhin erfolgreich sein will“, stellt der frühere Kombinierer klar.
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