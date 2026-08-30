Flammen in Pratercottage – Fluchtweg war versperrt

Mehrere Personen ins Spital gebracht

Doch damit waren noch nicht alle Bewohner in Sicherheit: Zwei Menschen mussten über eine Drehleiter gerettet werden. Eine weitere Person konnte mit einer Fluchtfiltermaske durch das verrauchte Stiegenhaus ins Freie gebracht werden. Insgesamt übergaben die Feuerwehrleute neun Personen an die Sonder-Einsatzgruppe der Berufsrettung Wien. Vier Menschen mussten anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.