Großeinsatz läuft
Schweiz: Mehrere Opfer nach Schüssen bei Rave
In der Nacht auf Sonntag sind bei einer Veranstaltung auf dem Schachen-Gelände im schweizerischen Aarau Schüsse gefallen. Dabei gab es laut Polizei mehrere Opfer; ob es auch Tote gibt, ist bislang nicht bekannt. Der Täter ist auf der Flucht und noch nicht identifiziert. Einsatzkräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort.
Nach Informationen des „Blick“ fielen die Schüsse gegen 3 Uhr am Rande eines Raves auf der Pferderennbahn im Schachen. Die Exekutive rief die Bevölkerung dazu auf, das Gebiet zu meiden.
Eine Frau berichtete, ihre Freundin sei mit einer Gruppe bei dem Rave gewesen. Sie habe ihr gegen 4 Uhr mitgeteilt, dass es eine Schießerei gegeben habe.
Zunächst hätten die Besucher die Knallerei „für ein Feuerwerk“ gehalten, da sie Funken an der Decke gesehen hätten.
Ein Rave ist eine meist mehrtägige oder ganztägige Tanzveranstaltung, bei der elektronische Musik wie Techno, House oder Trance von DJs aufgelegt wird. Ursprünglich in den späten 1980er Jahren in der Untergrundkultur entstanden, finden Raves heute sowohl in Klubs und Lagerhallen als auch auf großen Open-Air-Festivals statt.
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