Schweiz: Mehrere Opfer nach Schüssen bei Rave

In der Nacht auf Sonntag sind bei einer Veranstaltung auf dem Schachen-Gelände im schweizerischen Aarau Schüsse gefallen. Dabei gab es laut Polizei mehrere Opfer; ob es auch Tote gibt, ist bislang nicht bekannt. Der Täter ist auf der Flucht und noch nicht identifiziert. Einsatzkräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort.