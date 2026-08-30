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35 Jahre „Krone bunt“: Feiern Sie mit uns!

Medien
30.08.2026 06:30
„Krone bunt“ einst und heute: Das Cover der ersten Ausgabe wurde damals von Manfred Deix ...
„Krone bunt“ einst und heute: Das Cover der ersten Ausgabe wurde damals von Manfred Deix gezeichnet. 35 Jahre später illustriert unser Karikaturist Bruno Haberzettl die Titelseite der Jubiläumsausgabe.(Bild: Krone KREATIV/Krone bunt, stock.adobe.com)
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Von Kronen Zeitung

Was die Kronen Zeitung seit vielen Jahrzehnten täglich – und krone.at minütlich – liefert, wird jeden Sonntag vertieft: Seit 35 Jahren bietet die „Krone bunt“ prachtvolle Hintergrundstorys, lange Interviews, spannende Porträts und Reportagen aus der ganzen Welt. Holen Sie sich jetzt Ihre Spezialausgabe aus der Sonntagstasche oder im KronePLUS-Abo und lesen Sie auch in Zukunft die Beiträge der besten Journalistinnen und Journalisten des Landes – im ePaper sogar schon am Abend zuvor!

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Die „Krone bunt“ hat Geschichte geschrieben und die besten Geschichten geschrieben: Mehr als zwei Millionen Menschen lesen jeden Sonntag die Magazinbeilage der beliebtesten Tageszeitung Österreichs.

In der aktuellen Sonderausgabe, die am Sonntag in ganz Österreich erhältlich ist, erwartet Sie wieder ein pralles Programm an Geschichten.

Wir blicken zurück an den Anfang der 1990er-Jahre – und wir schauen nach vorne: Wie wird die Welt sein in 35 Jahren?

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„Krone“-Politik-Chef Christian Nusser spricht mit Politik-Experte Peter Filzmaier über die Veränderung der Weltlage und unsere Gesellschaft.

„Krone“-Interview-Ikone Conny Bischofberger traf Sex-Expertin Gerti Senger zum sehr intimen Gespräch über Wünsche, Sehnsüchte und die Vorlieben der Österreicher.

Und wir besuchten Österreichs beliebtesten Karikaturisten Bruno Haberzettl daheim und blickten dem „Krone“-Zeichner über die Schulter. 

Die „Krone bunt“ war 35 Jahre lang immer nahe bei den Menschen. Bei Ihnen, liebe Leserinnen und Leser. Wir bedanken uns bei Ihnen und versprechen: Wir bleiben neugierig. Auf Menschen, auf Geschichten, auf Österreich.

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