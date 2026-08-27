Hund biss Mann in den Bauch: Suche nach Zeugen

Zu einem Vorfall, bei dem ein Mann von einem Vierbeiner verletzt worden ist, kam es am Mittwoch in der Vorarlberger Gemeinde Lauterach. Die Polizei hofft nun, die Hundehalterin ausfindig machen zu können.
Am Donnerstagnachmittag zwischen 14.20 und 14.30 Uhr traf ein 25-jähriger Mann auf eine Hundehalterin und deren Verbeiner. Das Tier attackierte den Mann. Nach einem Wortwechsel zwischen dem 25-Jährigen und der Frau verließen beide den Ort des Vorfalls.
Kurze Zeit später bemerkte dann der Mann, dass ihm der Hund eine Bisswunde am Bauch zugefügt hatte. Er informierte die Polizei, diese sucht nun nach der Hundehalterin, die zwischen 40 und 50 Jahre alt sein dürfte und Vorarlberger Dialekt spricht, und deren Hund, der mittelgroß ist und ein braun-weißes Fell hat.
Die Frau sowie andere Personen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Lauterach (Tel: 059 133 8132) zu melden.
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