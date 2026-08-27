Hund biss Mann in den Bauch: Suche nach Zeugen

Kurze Zeit später bemerkte dann der Mann, dass ihm der Hund eine Bisswunde am Bauch zugefügt hatte. Er informierte die Polizei, diese sucht nun nach der Hundehalterin, die zwischen 40 und 50 Jahre alt sein dürfte und Vorarlberger Dialekt spricht, und deren Hund, der mittelgroß ist und ein braun-weißes Fell hat.