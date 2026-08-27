Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tierische Attacke

Hund biss Mann in den Bauch: Suche nach Zeugen

Vorarlberg
27.08.2026 10:30
Die Polizei sucht nun nach der Hundehalterin und deren Hund, der mittelgroß ist und ein ...
Die Polizei sucht nun nach der Hundehalterin und deren Hund, der mittelgroß ist und ein braun-weißes Fell hat.(Bild: Evelyn Hronek)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Zu einem Vorfall, bei dem ein Mann von einem Vierbeiner verletzt worden ist, kam es am Mittwoch in der Vorarlberger Gemeinde Lauterach. Die Polizei hofft nun, die Hundehalterin ausfindig machen zu können. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Am Donnerstagnachmittag zwischen 14.20 und 14.30 Uhr traf ein 25-jähriger Mann auf eine Hundehalterin und deren Verbeiner. Das Tier attackierte den Mann. Nach einem Wortwechsel zwischen dem 25-Jährigen und der Frau verließen beide den Ort des Vorfalls.

Kurze Zeit später bemerkte dann der Mann, dass ihm der Hund eine Bisswunde am Bauch zugefügt hatte. Er informierte die Polizei, diese sucht nun nach der Hundehalterin, die zwischen 40 und 50 Jahre alt sein dürfte und Vorarlberger Dialekt spricht, und deren Hund, der mittelgroß ist und ein braun-weißes Fell hat. 

Lesen Sie auch:
Der Täter wurde im Nahbereich der Tankstelle von der Polizei angetroffen und festgenommen.
Tankwart attackiert
Mann nach Überfall auf Tankstelle festgenommen
24.08.2026

Die Frau sowie andere Personen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Lauterach (Tel: 059 133 8132) zu melden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
27.08.2026 10:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
17° / 28°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
20° / 32°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
18° / 31°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
17° / 32°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Am 7. September wird das neue Schuljahr in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland beginnen ...
Kopftuchverbot etc.
Das ändert sich für Schüler ab September
Jesus trifft Hip-Hop
Dieser Wiener Rapper hat eine besondere Mission
Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) sieht Einsparpotenzial bei den Strukturen der EU.
Sieht Einsparpotenzial
Bauer: „Wir sollten EU-Strukturen entschlacken“
Island hat bereits 2009 einen Antrag auf die Mitgliedschaft in der EU gestellt, dann aber doch ...
EU-Beitritt
Isländer stimmen über Verhandlungen mit Brüssel ab
Trumps Entourage: Stabschefin Susie Wiles, die scheidende Pressesprecherin Karoline Leavitt, ...
Krone Plus Logo
Sie kommen und gehen
Macht, Loyalität & Skandale: Trump und die Frauen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Promiarzt stirbt bei Flugzeugkollision in NÖ
212.775 mal gelesen
Für die beiden Piloten kam jede Hilfe zu spät.
Innenpolitik
Marie ist da! Kanzler Stocker ist im Babyglück
163.096 mal gelesen
Kanzler Christian Stocker (ÖVP) beendete am Dienstag seine Sommertour quer durch Österreich.
Außenpolitik
„Wenn die FPÖ in Österreich gewinnt, dann …“
149.503 mal gelesen
Die AfD-Chefin beim Interview über den Dächern Wiens
Innenpolitik
Kanzleramt nimmt Freiheitliche Jugend ins Visier
1892 mal kommentiert
Die FPÖ-Jugendorganisation wird für Parteichef Herbert Kickl immer mehr zur Belastung.
Kolumnen
Was uns bei blauer Kanzlerschaft blüht
1222 mal kommentiert
Was die FPÖ wirklich vorhat – wir werden es wohl bald erleben.
Innenpolitik
Babler: „ORF-Gehälter sind aus dem Lot geraten“
836 mal kommentiert
SPÖ-Chef Andreas Babler in „Was jetzt? Die ,Krone‘-Sommergespräche“ mit Christian Nusser und ...
Mehr Vorarlberg
Einsatz in Bregenz
18-jähriger Deutscher bei Garageneinbruch gefasst
Tierische Attacke
Hund biss Mann in den Bauch: Suche nach Zeugen
„Oanen in dr Krone“
Ein Imbiss, der sich klar vom Rest abhebt
Gefährliches Gas
Chlorgasaustritt beim Sulzer Schwimmbad
Krone Plus Logo
Schweizer Jets
Das allerletzte Donnern der Patrouille Suisse
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf