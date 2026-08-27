Heimweg mit ÖBB dauerte dreimal so lange wie sonst

Odyssee in die Heimat nahm einfach kein Ende

Wieder warten – und dann mit einem Bummelzug nach Wiener Neustadt weiter! „Endlich war ich im Zug Richtung Heimat angekommen, kam die Durchsage, dass der zuständige Lokführer ebenfalls verspätet ist“. Mit der Folge, dass der Zug wieder um 45 Minuten später abfuhr. „An diesem Tag war ich fast dreimal so lange unterwegs wie normal“, so Frau G. Was sie dabei aber am meisten ärgert, sind die für sie unzuverlässigen Informationen der Bundesbahnen.