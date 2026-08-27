Heimweg mit ÖBB dauerte dreimal so lange wie sonst

Wegen einer defekten Weiche zwischen Wien-Liesing und Meidling kommt es seit Montag laufend zu Zugverspätungen und -ausfällen auf der Südbahn. Heute Donnerstag sollte es laut den ÖBB vorbei sein.
„Was ist bloß mit der ÖBB los?“, ärgert sich Miriam G. aus Gloggnitz. „Kaum ein Tag vergeht, an dem es nicht irgendwelche Probleme gibt“, lässt die Wienpendlerin ihrem Frust freien Lauf. Besonders arg muss es am Dienstag gewesen sein. „Schon in der Früh mussten wir in Wiener Neustadt wieder aussteigen und auf den nächsten Zug warten“.
Der Höhepunkt jedoch war dann am Abend. „Mein Zug um 17.04 Uhr fiel aus“, so Frau G. „Laut ScottyApp sollte der nächste schnelle Zug nach Payerbach um 18.04 Uhr gehen“. Und er war auch noch lange dort so ausgeschrieben – auch noch lange, nachdem bereits am Bahnhof die bestens vertraute Stimme von Chris Lohner erschallte: „Zug fällt aus“.
Ich habe noch nie so viele frustrierte Gesichter gesehen wie am Dienstagabend am Bahnhof Meidling.
Miriam G., Pendlerin aus Gloggnitz
Odyssee in die Heimat nahm einfach kein Ende
Wieder warten – und dann mit einem Bummelzug nach Wiener Neustadt weiter! „Endlich war ich im Zug Richtung Heimat angekommen, kam die Durchsage, dass der zuständige Lokführer ebenfalls verspätet ist“. Mit der Folge, dass der Zug wieder um 45 Minuten später abfuhr. „An diesem Tag war ich fast dreimal so lange unterwegs wie normal“, so Frau G. Was sie dabei aber am meisten ärgert, sind die für sie unzuverlässigen Informationen der Bundesbahnen.
Ab heute Donnerstag sollte wieder „Normalbetrieb“ sein
Von den ÖBB heißt es dazu: „Am Montag überfuhr ein Railjet im Bereich Wien Hetzendorf ein Metallteil, das auf die Gleise gelangt war. Durch das Überfahren wurde eine Weiche beschädigt. Resultierend daraus, kommt es zu Zugausfällen und Umleitungen“. Und: „Fernverkehrszüge werden über die Pottendorfer Linie umgeleitet und für den Nah- und Regionalverkehr wurde ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.“
Die Reparaturmaßnahmen erfolgen in der Nacht auf heute, Donnerstag, wodurch die Strecke zwischen Wien-Meidling und Liesing voraussichtlich seit heute Morgen wieder uneingeschränkt befahrbar sein wird, versprach man am Mittwoch. Und: „Sobald eine Störung bekannt wird, erfolgt ein entsprechender Hinweis bei der betroffenen Verbindung über die ScottyApp“.
Ein schwacher Trost für Frau G. und hunderte andere frustrierte Pendler der Strecke. „Denn Weichen-, Oberleitungs- oder Triebwerkschäden sowie überfüllte Waggons und Verspätungen sind bei den ÖBB jetzt leider schon an der Tagesordnung.“
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