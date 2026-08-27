Wechsel von PSG-Star zu Liverpool auf Zielgeraden

In 152 Spielen für PSG brachte es Barcola auf 39 Tore und 37 Assists, mit seinen 23 Jahren stehen dem Franzosen wohl noch zahlreiche Saisons auf Topniveau bevor. Im Pariser Star-Ensemble um Ousmane Dembele, Desire Doue und Khvicha Kvaratskhelia musste der 28-fache Teamspieler in der vergangenen Saison allerdings vermehrt auf der Ersatzbank Platz machen. Gut möglich, dass Barcola seine Einsatzminuten in Liverpool maximieren kann ...