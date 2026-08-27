Wechsel von PSG-Star zu Liverpool auf Zielgeraden

Seit Wochen bemüht sich der FC Liverpool, Bradley Barcola an den Mersey zu lotsen, nun dürfte der Durchbruch gelungen sein. Dem britischen Sportjournalisten David Ornstein zufolge konnten sich die „Reds“ mit Paris Saint-Germain „grundsätzlich“ einigen, lediglich kleine Details müssten noch geklärt werden.
140 Millionen Euro sollen für die Dienste Barcolas den Besitzer wechseln, der Flügelstürmer wurde PSG damit zwei Jahre vor Ablauf seines Vertrages verlassen.
Salah-Ersatz
Nach dem Abgang von Mohamed Salah (Trabzonspor) ist Liverpool bemüht, seine Offensive aufzustocken, der Name Barcola dürfte von Anfang an ganz oben auf der Wunschliste der „Reds“ gestanden haben.
In 152 Spielen für PSG brachte es Barcola auf 39 Tore und 37 Assists, mit seinen 23 Jahren stehen dem Franzosen wohl noch zahlreiche Saisons auf Topniveau bevor. Im Pariser Star-Ensemble um Ousmane Dembele, Desire Doue und Khvicha Kvaratskhelia musste der 28-fache Teamspieler in der vergangenen Saison allerdings vermehrt auf der Ersatzbank Platz machen. Gut möglich, dass Barcola seine Einsatzminuten in Liverpool maximieren kann ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.