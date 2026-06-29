Volkswagen zieht Reißleine beim autonomen Fahren

Es ist der nächste teure Software-Fehler, der beendet wird. Die Wolfsburger wollen die ADA beenden, berichtet „Bild“ am Sonntag unter Berufung auf Insider. Gründe seien dem Bericht zufolge mangelnde Fortschritte und der Sparzwang. Obwohl rund 1,5 Milliarden Euro in das Projekt geflossen seien, gelte die Technik intern als nicht wettbewerbsfähig.