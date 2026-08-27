Wie Pflanzen ihre Pollen gezielter schleudern

Das Ausstoßen von Pollen in schmalen Strahlen ermöglicht den Pflanzen mit Schaufeln an den Staubbeutel-Poren wohl, bestimmte Bereiche am Bienenkörper zu treffen, wo die Insekten den Pollen nicht entfernen können, so Dellinger. Eine höhere Geschwindigkeit würde zudem helfen, die Pollen tiefer zwischen den Haaren der Bestäuber zu verankern, sodass er beim anschließenden Flug zu anderen Blüten weniger verloren geht, erklärte die Botanikerin. Demnach könnten die Schaufeln an den Pollenporen wohl den Bestäubungserfolg verbessern.