„Wollte nicht weinen“
Vor Hochzeit sitzen gelassen: Braut feiert dennoch
Für Katherine Jones (36) aus Liverpool sollte die lang geplante Traumhochzeit in der Toskana der schönste Tag im Leben werden: Doch ihr Verlobter bekam wenige Tage vor der Trauung kalte Füße und ließ sie sitzen. Katherine war zwar „am Boden zerstört“, feierte aber trotzdem.
Nach sechseinhalb gemeinsamen Jahren beendete Katherines Verlobter die Beziehung mit den Worten „Ich habe einfach das Gefühl, wir sollten nicht heiraten.“ Für die Braut in spe brach eine Welt zusammen – nicht nur, da Aufgebot, Catering & Co. schon bestellt und nicht erstattungsfähig waren.
„Mummy Moon“ statt Flitterwochen
Die Lösung? Katherine lud alle Gäste ihres Ex-Partners aus und feierte ihre Hochzeit trotzdem. Mit dreißig Familienmitgliedern und engen Freunden reiste sie auf dem Anwesen Tenuta Mocajo an. Im Programm entfiel nur die Trauungszeremonie.
Ein Begrüßungsdinner, diverse Reden und eine Poolparty fanden statt. Die Flitterwochen verbrachte Katherine anschließend mit ihrer Mutter an der Amalfiküste.
„Besser, als im Bett zu weinen“
„Trotz meiner Tränen sagte ich mir beim Blick auf die traumhafte toskanische Landschaft: ‘Lieber bin ich hier als zu Hause schluchzend im Bett. Ich werde jede Minute genießen“, wird Katherine vom „Mirror“ zitiert.
Standing Ovations vor TV-Auftritt
Emotionen blieben trotzdem nicht aus. Nach der Feier kam der Schmerz mit voller Wucht zurück. Daher entschied Katherine, anderen Menschen mit Liebeskummer Mut zu machen. Ihre Fotos und Videos wurden millionenfach geklickt. Bei einem Fernsehauftritt am Mittwochnachmittag wurde sie im Studio mit Standing Ovations begrüßt.
Trotz der Feierlichkeiten aber sei sie immer noch „untröstlich“. Im Interview fügte sie hinzu: „Ich habe Höhen und Tiefen. Es hilft mir sehr, dass ich so viel Unterstützung um mich herum habe.“
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