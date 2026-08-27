Vor Hochzeit sitzen gelassen: Braut feiert dennoch

Standing Ovations vor TV-Auftritt

Emotionen blieben trotzdem nicht aus. Nach der Feier kam der Schmerz mit voller Wucht zurück. Daher entschied Katherine, anderen Menschen mit Liebeskummer Mut zu machen. Ihre Fotos und Videos wurden millionenfach geklickt. Bei einem Fernsehauftritt am Mittwochnachmittag wurde sie im Studio mit Standing Ovations begrüßt.