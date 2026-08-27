Schülerin (12) von zwei Mädchen brutal malträtiert

Am vergangenen Samstag lockten eine 14-jährige Bulgarin und eine 13-jährige Kosovarin eine Bekannte gegen 21.30 Uhr unter einem Vorwand hinter das Kloster in Vomp. „Dort traten sie der Zwölfjährigen immer wieder gegen den Kopf, rissen ihr ein Büschel Haare aus und filmten dies mit einem Handy“, berichtet die Polizei. Außerdem drohten sie der jungen Österreicherin unter Vorhalt eines Messers mit dem Umbringen, sollte sie schreien.