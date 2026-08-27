43.000 mehr Motorräder verkauft, 700 Jobs weniger

Die Bajaj Mobility – Muttergesellschaft von Motorradhersteller KTM – hat ihren Umsatz im ersten Halbjahr um 65 Prozent auf 701 Millionen Euro gesteigert. Getrieben war diese Entwicklung durch die wieder anziehenden Verkäufe: Der Motorrad-Umsatz der Marken KTM, Husqvarna und GASGAS stieg um 109 Prozent auf knapp 580 Millionen Euro. In direkten Verkaufszahlen ausgedrückt: Die Innviertler verkauften heuer bereits 89.000 Motorräder dieser drei Marken – um rund 43.000 mehr als im Vorjahreszeitraum. Dazu kommen noch rund 58.500 Motorräder, die der neue Mehrheitseigentümer Bajaj Auto in Indien verkauft hat.