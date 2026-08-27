Bullock und Kidman: Glamour-Duell am Red Carpet!

Owens-Fluch schlägt wieder zu

Fans der „Zauberhaften Schwestern“ müssen sich noch etwas gedulden: Die Fortsetzung der Fantasy-Komödie von 1998 startet am 10. September in den Kinos. Neben Bullock und Kidman als Schwestern Sally und Gillian Owens sind in Teil zwei auch Joey King und Maisie Williams als Sallys erwachsene Töchter zu sehen.