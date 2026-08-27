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Zauberhafte Premiere

Bullock und Kidman: Glamour-Duell am Red Carpet!

Star-Style
27.08.2026 11:04
Sandra Bullock und Nicole Kidman feierten in London eine zauberhafte Premiere – und lieferten ...
Sandra Bullock und Nicole Kidman feierten in London eine zauberhafte Premiere – und lieferten sich am Red Carpet ein wahres Glamour-Duell!(Bild: AP/Scott A Garfitt)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Was für ein zauberhafter Auftritt! Am Mittwoch feierte der Film „Practical Magic 2“ in London Premiere – und Sandra Bullock und Nicole Kidman lieferten sich auf dem roten Teppich ein wahres Glamour-Duell!

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Die „Zauberhaften Schwestern“ sind zurück – und wie! Am Mittwoch feierte die Fortsetzung des Films aus dem Jahr 1998 in London eine glanzvolle Premiere. Und Bullock und Kidman bewiesen, dass sie auch fast 30 Jahre nach Teil eins noch immer alle in ihren Bann ziehen.

Leo-Muster und XXL-Schleife
Die beiden legten nämlich einen wahrlich zauberhaften Auftritt in tollen Designerroben hin. Bullock hatte sich für ein trägerloses Givenchy-Kleid mit Leopardenmuster entschieden.

Sandra Bullock trug bei der Premiere von „Zauberhafte Schwestern 2“ in London ein Givenchy-Kleid ...
Sandra Bullock trug bei der Premiere von „Zauberhafte Schwestern 2“ in London ein Givenchy-Kleid mit Leopardenmuster.(Bild: EPA/ANDY RAIN)

Das Wow-Dress bestand aus einem korsettartigen Oberteil und einem langen Rock mit hohem Beinschlitz. Eine XXL-Schleife sorgte für einen weiteren Hingucker.

Zu dem Designerkleid kombinierte die 62-Jährige zwei auffällige Goldketten und schwarze High-Heel-Sandaletten. Die lange, dunkle Mähne fiel Bullock glänzend über die Schultern.

Kidman ließ Bein blitzen
Doch auch Kidmans Look war ein echter Hingucker: Die 59-Jährige präsentierte an der Seite von Bullock ein maßgeschneidertes, silbernes Paillettenkleid von Chanel, das im Blitzlichtgewitter funkelte, was das Zeug hielt.

Nicole Kidman funkelte in ihrem Chanel-Paillettenkleid, was das Zeug hielt.
Nicole Kidman funkelte in ihrem Chanel-Paillettenkleid, was das Zeug hielt.(Bild: AP/Millie Turner)

Goldene Ketten am Oberteil des ebenfalls schulterfreien Kleides sowie ein Beinschlitz, der nahezu zur Hüfte reichte, verliehen dem Outfit weiteren Glamour.

Kidman ergänzte ihren Designer-Look mit passenden goldenen Pumps. Wie ihre Kollegin, die sie immer wieder umarmte, hatte sie ihre Mähne glatt gestylt. 

Sandra Bullock und Nicole Kidman zeigten sich am roten Teppich eng umschlungen ...
Sandra Bullock und Nicole Kidman zeigten sich am roten Teppich eng umschlungen ...(Bild: AP/Scott A Garfitt)
... und Händchen haltend.
... und Händchen haltend.(Bild: AP/Millie Turner)
Die Hollywood-Beautys schlüpfen wieder in die Rollen der „zauberhaften Schwestern“ Gillian und ...
Die Hollywood-Beautys schlüpfen wieder in die Rollen der „zauberhaften Schwestern“ Gillian und Sally Owens.(Bild: AP/Millie Turner)

Owens-Fluch schlägt wieder zu
Fans der „Zauberhaften Schwestern“ müssen sich noch etwas gedulden: Die Fortsetzung der Fantasy-Komödie von 1998 startet am 10. September in den Kinos. Neben Bullock und Kidman als Schwestern Sally und Gillian Owens sind in Teil zwei auch Joey King und Maisie Williams als Sallys erwachsene Töchter zu sehen.

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Die Handlung setzt rund 25 Jahre nach dem ersten Teil ein – und der 300 Jahre alte Familienfluch, der besagt, dass jeder Mann, in den sich eine Frau aus dem Owens-Clan verliebt, stirbt, hat inzwischen die nächste Generation erreicht.

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