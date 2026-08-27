Spanien droht ein Flugzeugträger ohne Kampfjets

Kauf von F-35 abgesagt

Für danach ist aber noch kein Nachfolger in Sicht, der senkrecht von der Juan Carlos I. starten kann. Lange war die F-35B des US-Herstellers Lockheed Martin im Gespräch, vergangenes Jahr wurden die Vorverhandlungen aber ausgesetzt. Der Grund: Der Kauf der US-Jets war laut der spanischen Zeitung „El Pais“ unvereinbar mit dem Ziel der Regierung, 85 Prozent des zehn Milliarden Euro schweren Rüstungsplans in Europa auszugeben.