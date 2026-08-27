Hersteller ruft ultradünne Kondome zurück

Ein Hersteller ultradünner Kondome aus Naturkautschuklatex hat eine Charge zurückrufen lassen müssen. Die Produkte könnte das Kondom reißen oder platzen, warnt das Unternehmen.
Betroffen ist die Zwölferpackung „Ultra-thin“ Kondome aus Naturkautschuklatex in der Standardgröße im 12er-Pack der Firma My Lubie. Bei den Produkten mit der Chargennummer 5RRI891 seien bei einer Kontrolle durch die Behörden eine Abweichung in Sachen Festigkeit festgestellt worden, wie die Plattform Produktwarnung.eu berichtet.
Tests des Herstellers wurden erfolgreich bestanden
Dadurch könnten die Präservative reißen oder platzen, wurde gewarnt. Der Hersteller betonte jedoch, dass im Werk aufbewahrten Proben ebenfalls getestet wurden und bei diesen keine Auffälligkeiten festgestellt worden seien. Auch die Tests, die vor dem Verkauf durchgeführt wurden, hätten die Produkte erfolgreich bestanden, so das Unternehmen.
Die Produkte wurden zwischen dem 23. Dezember 2025 und dem 22. Mai 2026, erklärte das Unternehmen. Die Chargennummer ist unter der Lasche der Produktschachtel, neben dem Verfallsdatum, zu finden. Betroffene Artikel können zurückgegeben werden – der Kaufpreis wird erstattet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.