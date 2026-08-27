Hersteller ruft ultradünne Kondome zurück

Tests des Herstellers wurden erfolgreich bestanden

Dadurch könnten die Präservative reißen oder platzen, wurde gewarnt. Der Hersteller betonte jedoch, dass im Werk aufbewahrten Proben ebenfalls getestet wurden und bei diesen keine Auffälligkeiten festgestellt worden seien. Auch die Tests, die vor dem Verkauf durchgeführt wurden, hätten die Produkte erfolgreich bestanden, so das Unternehmen.