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Abschied von Hitserie

Letzte Staffel von „Emily in Paris“ zu Weihnachten

Society International
27.08.2026 11:41
Die letzte Staffel von „Emily In Paris“ wurde unter anderem in Griechenland gedreht. Zu sehen ...
Die letzte Staffel von „Emily In Paris“ wurde unter anderem in Griechenland gedreht. Zu sehen wird sie ab dem 24. Dezember sein.(Bild: © 2026 Netflix, Inc.)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Noch ein letztes Mal kehrt die Hitserie „Emily in Paris“ zurück – gewissermaßen als Weihnachtspackerl: Ab dem 24. Dezember wird die sechste und letzte Staffel rund um die ehrgeizige Marketingfrau Emily Cooper (Lily Collins), die es aus den USA nach Paris verschlagen hat, bei Netflix zu sehen sein.

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Neben Frankreich verschlägt es Emily dabei auch nach Griechenland, wo zuletzt ihr Ex und Langzeit-Love-Interest Gabriel (Lucas Bravo) auf einem Boot unterwegs war.

„Wegweisende Entscheidungen“
Was genau in der Staffel passiert, verrät Netflix noch nicht im Detail. Es geht um ein „neues Kapitel voller Ambitionen und Romantik“ und „wegweisende Entscheidungen“. Soweit, so bekannt für die Serie.

Auf Instagram veröffentlichte Netflix einen ersten Einblick in die Abschieds-Staffel von „Emily In Paris“:

Die Staffel dürfte aber eine Antwort darauf geben, ob die US-Amerikanerin langfristig in Europa bleibt oder am Ende doch zurück in die USA zieht. „Staffel sechs wird euch alles, was ihr an der Show liebt, bringen“, zitiert Tudum, der Fanhub von Netflix, Hauptdarstellerin Collins.

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„Das bisher größte Emily-in-Paris-Erlebnis“
Serienproduzent Darren Star, der einst auch „Sex and the City“ erfand, erzählt dem Medium: „Ich wollte, dass sich die finale Staffel wie das bisher größte Emily-in-Paris-Erlebnis anfühlt.“ Das Publikum solle die Reise Emilys hautnah mitverfolgen. „Das macht die Faszination Europas aus: Das nächste Abenteuer, eine neue Kultur und ein faszinierender Ort liegen direkt vor der Haustür.“

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