Letzte Staffel von „Emily in Paris“ zu Weihnachten

„Das bisher größte Emily-in-Paris-Erlebnis“

Serienproduzent Darren Star, der einst auch „Sex and the City“ erfand, erzählt dem Medium: „Ich wollte, dass sich die finale Staffel wie das bisher größte Emily-in-Paris-Erlebnis anfühlt.“ Das Publikum solle die Reise Emilys hautnah mitverfolgen. „Das macht die Faszination Europas aus: Das nächste Abenteuer, eine neue Kultur und ein faszinierender Ort liegen direkt vor der Haustür.“