Ein Fass ohne Boden

ANDERERSEITS wird die Ukraine für die EU zunehmend zu einem Fass ohne Boden. Nach Auskunft des renommierten Kiel Instituts flossen bisher etwa 230 Milliarden Euro aus der EU nach Kiew und weitere 160 Milliarden sind noch vorgesehen. Im Vergleich dazu haben die Amerikaner gerade 110 Milliarden gezahlt und diese Leistungen nun vollends eingestellt.