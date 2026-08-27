Soll es für Top-Manager Gehaltsobergrenzen geben?

Ihre Meinung zählt!

Wie stehen Sie zur Forderung nach einer Obergrenze für Managergehälter? Wo sollte Ihrer Meinung nach die Grenze liegen? Glauben Sie, dass Gehaltslimits die Schere zwischen Arm und Reich verkleinern könnten? Welche Auswirkungen wären zu erwarten? Wann ist ein Managergehalt aus Ihrer Sicht gerechtfertigt? Welche Leistung müsste dafür erbracht werden?