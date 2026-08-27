Während sich der Großteil der österreichischen Bevölkerung um die eigene finanzielle Sicherheit sorgt, bekommen einzelne Spitzenmanager oft nur schwer vorstellbare Gehälter. Unsere Frage des Tages vom 27. August lautet: „Soll es für Top-Manager Gehaltsobergrenzen geben?“
Ihre Meinung zählt!
Wie stehen Sie zur Forderung nach einer Obergrenze für Managergehälter? Wo sollte Ihrer Meinung nach die Grenze liegen? Glauben Sie, dass Gehaltslimits die Schere zwischen Arm und Reich verkleinern könnten? Welche Auswirkungen wären zu erwarten? Wann ist ein Managergehalt aus Ihrer Sicht gerechtfertigt? Welche Leistung müsste dafür erbracht werden?
Wir freuen uns auf Ihre Meinungen in den Kommentaren!
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