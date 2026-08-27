Sterbefälle nahmen durch gewaltige Hitzewelle zu

Für den Juli liegt vorerst keine Schätzung der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit vor. Bei der Berechnung der hitzeassoziierten Sterblichkeit werden sogenannte Lag-Effekte über einen Zeitraum von bis zu etwa drei Wochen berücksichtigt. Hohe Temperaturen können bestehende Erkrankungen verschlechtern und dadurch auch noch Tage oder Wochen nach einer Hitzeperiode zu gesundheitlichen Komplikationen beitragen. Eine Schätzung direkt nach dem Ende einer Hitzewelle ist daher nicht möglich, hatte die AGES dazu erläutert.