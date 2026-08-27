Neuer Freund: Olympiasiegerin bricht ihr Schweigen

Liebe auf Distanz

Den Sommer konnten Karlsson und Lööf noch intensiv miteinander verbringen. Ab November wartet allerdings eine neue Herausforderung auf die Beziehung. Dann beginnt die Langlaufsaison und die 27-Jährige wird wieder rund um die Welt unterwegs sein. Für das Paar kommt die räumliche Trennung jedoch nicht überraschend. Schon vor Beginn ihrer Beziehung sei das Thema besprochen worden. „Das haben wir schon geklärt, bevor wir zusammengekommen sind: Ich werde während der Saison viel auf Reisen sein. Er ist beruflich ebenfalls viel unterwegs, aber wir gehen damit beide ziemlich entspannt um. Wir genießen die Zeit, die wir zusammen haben, und wissen gleichzeitig, dass es auch Phasen geben wird, in denen wir uns nicht sehen“, so Karlsson.