Neuer Freund: Olympiasiegerin bricht ihr Schweigen

Frida Karlsson ist frisch verliebt und spricht nun erstmals ausführlicher über ihren neuen Freund. Die schwedische Langlauf-Olympiasiegerin ist mit Schauspieler Simon Lööf zusammen.
Mitte Juli hatte Karlsson am Rande einer Veranstaltung ihr Liebes-Geheimnis gelüftet. Sie bestätigte damals, verliebt und mit dem schwedischen Schauspieler Simon Lööf zusammen zu sein. Weitere Details wollte sie zunächst allerdings nicht preisgeben. In Schweden sorgte die Nachricht für großes Aufsehen. Schließlich gehört Karlsson zu den bekanntesten Sportlerinnen des Landes. Im vergangenen Februar krönte sie sich in Schwedens Nationalsport Langlauf gleich zweimal zur Olympiasiegerin.
„Es war an der Zeit“
Mehr als einen Monat nach ihrem Liebes-Outing sprach Karlsson nun gegenüber „Expressen“ ausführlicher über die Beziehung. „Es hatte schon vorher ein paar Spekulationen über uns gegeben. Es war also an der Zeit, das Ganze öffentlich zu machen“, erklärte sie. Dass ihr Privatleben derart große Aufmerksamkeit bekommt, sieht die Schwedin allerdings mit gemischten Gefühlen. „Auch wenn ich nicht finde, dass das eine Nachricht wert sein sollte, war es schön, es einfach zu sagen. So musste nicht länger darüber spekuliert werden.“
Wie lange Karlsson und Lööf bereits zusammen sind, will die Doppel-Olympiasiegerin weiterhin nicht verraten. Dafür machte sie deutlich, wie es um ihre Gefühle steht: Sie fühle sich noch immer „frisch verliebt“. Auch die Frage, wie sich das neue schwedische Traumpaar überhaupt gefunden hat, beantwortete Karlsson. Kennengelernt hätten sich die beiden „über gemeinsame Freunde“.
Liebe auf Distanz
Den Sommer konnten Karlsson und Lööf noch intensiv miteinander verbringen. Ab November wartet allerdings eine neue Herausforderung auf die Beziehung. Dann beginnt die Langlaufsaison und die 27-Jährige wird wieder rund um die Welt unterwegs sein. Für das Paar kommt die räumliche Trennung jedoch nicht überraschend. Schon vor Beginn ihrer Beziehung sei das Thema besprochen worden. „Das haben wir schon geklärt, bevor wir zusammengekommen sind: Ich werde während der Saison viel auf Reisen sein. Er ist beruflich ebenfalls viel unterwegs, aber wir gehen damit beide ziemlich entspannt um. Wir genießen die Zeit, die wir zusammen haben, und wissen gleichzeitig, dass es auch Phasen geben wird, in denen wir uns nicht sehen“, so Karlsson.
Nach zwei Olympia-Goldmedaillen darf sich die Schwedin damit auch privat über eine besondere Zeit freuen ...
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