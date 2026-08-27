Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Es war an der Zeit“

Neuer Freund: Olympiasiegerin bricht ihr Schweigen

Wintersport
27.08.2026 11:04
Frida Karlsson
Frida Karlsson(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Frida Karlsson ist frisch verliebt und spricht nun erstmals ausführlicher über ihren neuen Freund. Die schwedische Langlauf-Olympiasiegerin ist mit Schauspieler Simon Lööf zusammen. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Mitte Juli hatte Karlsson am Rande einer Veranstaltung ihr Liebes-Geheimnis gelüftet. Sie bestätigte damals, verliebt und mit dem schwedischen Schauspieler Simon Lööf zusammen zu sein. Weitere Details wollte sie zunächst allerdings nicht preisgeben. In Schweden sorgte die Nachricht für großes Aufsehen. Schließlich gehört Karlsson zu den bekanntesten Sportlerinnen des Landes. Im vergangenen Februar krönte sie sich in Schwedens Nationalsport Langlauf gleich zweimal zur Olympiasiegerin.

„Es war an der Zeit“
Mehr als einen Monat nach ihrem Liebes-Outing sprach Karlsson nun gegenüber „Expressen“ ausführlicher über die Beziehung. „Es hatte schon vorher ein paar Spekulationen über uns gegeben. Es war also an der Zeit, das Ganze öffentlich zu machen“, erklärte sie. Dass ihr Privatleben derart große Aufmerksamkeit bekommt, sieht die Schwedin allerdings mit gemischten Gefühlen. „Auch wenn ich nicht finde, dass das eine Nachricht wert sein sollte, war es schön, es einfach zu sagen. So musste nicht länger darüber spekuliert werden.“

Wie lange Karlsson und Lööf bereits zusammen sind, will die Doppel-Olympiasiegerin weiterhin nicht verraten. Dafür machte sie deutlich, wie es um ihre Gefühle steht: Sie fühle sich noch immer „frisch verliebt“. Auch die Frage, wie sich das neue schwedische Traumpaar überhaupt gefunden hat, beantwortete Karlsson. Kennengelernt hätten sich die beiden „über gemeinsame Freunde“.

Liebe auf Distanz
Den Sommer konnten Karlsson und Lööf noch intensiv miteinander verbringen. Ab November wartet allerdings eine neue Herausforderung auf die Beziehung. Dann beginnt die Langlaufsaison und die 27-Jährige wird wieder rund um die Welt unterwegs sein. Für das Paar kommt die räumliche Trennung jedoch nicht überraschend. Schon vor Beginn ihrer Beziehung sei das Thema besprochen worden. „Das haben wir schon geklärt, bevor wir zusammengekommen sind: Ich werde während der Saison viel auf Reisen sein. Er ist beruflich ebenfalls viel unterwegs, aber wir gehen damit beide ziemlich entspannt um. Wir genießen die Zeit, die wir zusammen haben, und wissen gleichzeitig, dass es auch Phasen geben wird, in denen wir uns nicht sehen“, so Karlsson.

Nach zwei Olympia-Goldmedaillen darf sich die Schwedin damit auch privat über eine besondere Zeit freuen ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wintersport
27.08.2026 11:04
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Promiarzt stirbt bei Flugzeugkollision in NÖ
212.775 mal gelesen
Für die beiden Piloten kam jede Hilfe zu spät.
Innenpolitik
Marie ist da! Kanzler Stocker ist im Babyglück
163.096 mal gelesen
Kanzler Christian Stocker (ÖVP) beendete am Dienstag seine Sommertour quer durch Österreich.
Außenpolitik
„Wenn die FPÖ in Österreich gewinnt, dann …“
149.503 mal gelesen
Die AfD-Chefin beim Interview über den Dächern Wiens
Innenpolitik
Kanzleramt nimmt Freiheitliche Jugend ins Visier
1892 mal kommentiert
Die FPÖ-Jugendorganisation wird für Parteichef Herbert Kickl immer mehr zur Belastung.
Kolumnen
Was uns bei blauer Kanzlerschaft blüht
1222 mal kommentiert
Was die FPÖ wirklich vorhat – wir werden es wohl bald erleben.
Innenpolitik
Babler: „ORF-Gehälter sind aus dem Lot geraten“
836 mal kommentiert
SPÖ-Chef Andreas Babler in „Was jetzt? Die ,Krone‘-Sommergespräche“ mit Christian Nusser und ...
Mehr Wintersport
„Es war an der Zeit“
Neuer Freund: Olympiasiegerin bricht ihr Schweigen
Im „Krone“-Interview
Marco Schwarz: „Ich muss echt auf Holz klopfen“
Marco Schwarz
„Blacky“ ließ über den Sommer die Muskeln spielen
Mutter verstorben
Lindsey Vonn: „Vermisse dich jeden einzelnen Tag“
Emotionales Posting
Lindsey Vonn: „Ich habe geweint“ – aber vor Freude

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf