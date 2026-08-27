Dolly Parton hinterließ geheimen Song für 2046

Dolly Parton hat ihren Fans einen noch unveröffentlichten Song hinterlassen. Die Aufnahme mit dem Titel „My Place in History“ ist aber bis zum 19. Jänner 2046 in einer Zeitkapsel unter Verschluss. „Wir werden den Song an ihrem 100. Geburtstag veröffentlichen“, teilte Wes Ramey, Sprecher von Partons Freizeitpark „Dollywood“, auf Anfrage der dpa mit.
Ramey zufolge wird die Aufnahme in einer sogenannten „Dream Box“ in DreamMore Resort des Freizeitparks in Pigeon Forge (US-Bundesstaat Tennessee) aufbewahrt. Den Vergnügungspark am Rande der Smokey Mountains hatte der Star 1986 eingeweiht, 2015 wurde das DreamMore-Hotel eröffnet.
In dem Jahr schrieb Parton den Song „My Place in History“, der dann im CD-Format mit anderen Andenken in einer Holzkiste eingeschlossen wurde.
„Hoffe, dass euch mein Song gefällt“
„Das ist die Wahrheit“, sagte Parton 2022 in der „Tonight Show“ von Moderator Jimmy Fallon auf die Frage, ob sie tatsächlich ein geheimes Lied weggeschlossen habe. Sie habe auch einen CD-Player und eine Anleitung, wie man sich den Song anhören könne, beigelegt.
Auf Instagram nahm Moderator Jimmy Fallon Abschied von Dolly Parton. In seiner Show verriet die Sängerin vor zwei Jahren, dass sie für ihre Fans noch einen geheimen Song versteckt habe:
Es sei ein wirklich gutes Lied gewesen und sie habe es später bedauert, es unter Verschluss zu halten, sagte Parton mit einem Augenzwinkern. „Wenn jemand von euch noch da ist, wenn sie die Kiste öffnen, hoffe ich, dass euch mein Song gefällt“, rief Parton ins klatschende Publikum.
Trauer um Parton
Parton war am Dienstag (Ortszeit) im Alter von 80 Jahren in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee gestorben. Die Nachricht vom Tod der Sängerin löste weltweit Bestürzung aus. Stars wie Elton John, Mick Jagger, Paul McCartney, Jane Fonda, Taylor Swift, Eminem und Beyoncé zollten Tribut.
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