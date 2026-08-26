Wankel-Patent schürt Hoffnung auf einen neuen RX-8

Das bedeutet trotzdem nicht, dass morgen ein neuer RX-7 oder -8 beim Händler steht. Patente schützen zunächst technische Ideen, und Autohersteller melden regelmäßig Konstruktionen an, die niemals in Serie gehen. Die Chancen, dass der Wankelmotor künftig wieder mehr darf als nur einen Generator anzutreiben, wirken aber deutlich größer als noch vor ein paar Jahren.