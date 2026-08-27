Fenerbahce-Ass provoziert und löst Schlägerei aus

Da hatte sich einiges an Emotionen angestaut! Nachdem sich Fenerbahce Istanbul in der Champions-League-Quali am Mittwoch bei Olympique Lyon mit 2:1 (Gesamtscore: 3:2) durchgesetzt hatte, kam es noch am Spielfeld zu einer wilden Rangelei zwischen den beiden Teams. Im Zentrum des Geschehens: Matteo Guendouzi.