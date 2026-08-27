Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Eklat in CL-Quali

Fenerbahce-Ass provoziert und löst Schlägerei aus

Champions League
27.08.2026 10:30
Nach der Partie flogen die Fäuste.
Nach der Partie flogen die Fäuste.(Bild: AFP/OLIVIER CHASSIGNOLE, X/ryanspfc7)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Da hatte sich einiges an Emotionen angestaut! Nachdem sich Fenerbahce Istanbul in der Champions-League-Quali am Mittwoch bei Olympique Lyon mit 2:1 (Gesamtscore: 3:2) durchgesetzt hatte, kam es noch am Spielfeld zu einer wilden Rangelei zwischen den beiden Teams. Im Zentrum des Geschehens: Matteo Guendouzi.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Offenbar hatte Lyons Torwarttrainer dem Franzosen die eine oder andere Nettigkeit auszurichten, auch die Fans des Heimteams gingen auf den Mittelfeldspieler los. Guendouzi selbst wiederum reagierte mit Olympique-Marseille-Gesängen. Der südfranzösische Klub und Ex-Verein Guendouzis gilt als Erzrivale von Lyon.

Außerdem soll der 27-Jährige den gegnerischen Fans bereits beim Aufwärmen den Mittelfinger gezeigt haben, als diese zu Fan-Gesängen anstimmten und darin wohl auch Guendouzi erwähnten.

Im Spielertunnel fliegen die Fäuste
Die aufgeladene Stimmung entlud sich nach Schlusspfiff erst in Form einer Rangelei auf dem Rasen, ehe sie in einer wilden Schlägerei in den Katakomben gipfelte. 

„Pure Respektlosigkeit“
Auf die Randale angesprochen meinte Guendouzi später: „Sie (die Lyon-Fans, Anm.) haben über mehr als 90 Minuten hinweg, einschließlich der Aufwärmphase, meiner Familie, meiner Frau, meinen Kindern Beleidigungen hinterhergerufen. Das hat mich tief getroffen, es hat mich wirklich erschüttert. Für mich war das pure Respektlosigkeit.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Champions League
27.08.2026 10:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Promiarzt stirbt bei Flugzeugkollision in NÖ
212.603 mal gelesen
Für die beiden Piloten kam jede Hilfe zu spät.
Innenpolitik
Marie ist da! Kanzler Stocker ist im Babyglück
162.156 mal gelesen
Kanzler Christian Stocker (ÖVP) beendete am Dienstag seine Sommertour quer durch Österreich.
Außenpolitik
„Wenn die FPÖ in Österreich gewinnt, dann …“
149.499 mal gelesen
Die AfD-Chefin beim Interview über den Dächern Wiens
Innenpolitik
Kanzleramt nimmt Freiheitliche Jugend ins Visier
1888 mal kommentiert
Die FPÖ-Jugendorganisation wird für Parteichef Herbert Kickl immer mehr zur Belastung.
Kolumnen
Was uns bei blauer Kanzlerschaft blüht
1563 mal kommentiert
Was die FPÖ wirklich vorhat – wir werden es wohl bald erleben.
Innenpolitik
Babler: „ORF-Gehälter sind aus dem Lot geraten“
736 mal kommentiert
SPÖ-Chef Andreas Babler in „Was jetzt? Die ,Krone‘-Sommergespräche“ mit Christian Nusser und ...
Mehr Champions League
Eklat in CL-Quali
Fenerbahce-Ass provoziert und löst Schlägerei aus
Möglicher LASK-Gegner
Ex-Rapider schafft Sprung in Champions League
Hier im Liveticker
Auslosung der Champions League mit LASK ab 18 Uhr
Sportkrone Inside
„Magische Nacht“ – kommt jetzt Sasa Kalajdzic?
Sprung nach vorne
LASK-Wunder: Warum ganz Fußball-Österreich jubelt

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf