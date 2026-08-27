EVN: Nach drei Quartalen deutliches Ergebnisplus

Obwohl die Erzeugungskoeffizienten für Wind und Wasser in allen Kernmärkten der EVN unter dem Vorjahresniveau lagen, konnte der Versorger mit Kapazitätserweiterungen die erneuerbare Stromerzeugung um 0,9 Prozent auf 1805 GWh steigern. Lediglich in Nordmazedonien lag die Wasserführung deutlich über dem langjährigen Durchschnitt. Die Stromerzeugung insgesamt ging um 4,2 Prozent auf 2173 GWh zurück. Der Vertrag mit der APG für das Gaskraftwerk Theiß zur Netzstabilisierung wurde nicht verlängert, begründete die EVN den Rückgang.