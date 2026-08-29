Wirtz-Verkauf? Sogar Landsmann schreibt ihn ab

Nach der heftigen Kritik von Liverpool-Legende Jamie Carragher schreibt jetzt auch ein Landsmann Florian Wirtz ab: Ex-DFB-Kicker Robert Huth rechnet sogar mit einem baldigen Wirtz-Abschied bei den „Reds“.
„Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie sich das Blatt wenden soll. Er ist zweifellos ein guter Spieler mit guten Ballberührungen, aber seine körperliche Präsenz ist sein größtes Problem“, sagt Huth im Podcast „In The Mixer“ von All Out Football.
125 Millionen Euro hatten die „Reds“ vor einem Jahr an Bayer Leverkusen überwiesen, um sich die Dienste des Deutschen zu sichern. Dessen Bilanz seither: sieben Tore und zehn Assists in 50 Spielen. „Seine guten Spiele basierten eher darauf, dass andere Spieler ihn in Szene setzten. Auf der Position muss man etwas körperbetonter agieren. Seine Körpersprache ist auch nicht gerade überzeugend“, so Huth. Ein knallhartes Urteil!
Wird Wirtz schon bald verkauft?
Und Deutschlands Ex-Nationalspieler rechnet sogar mit einem baldigen Wirtz-Verkauf: „Bis Weihnachten werden sie ihn wahrscheinlich loswerden wollen, wenn er sich nicht steigert. Denn er ist zu einem teuren Problem für Liverpool geworden. Sie haben viel Geld für ihn ausgegeben!“
Duell mit Glasner
Beim Premier-League-Auftakt gegen Newcastle (2:2) blieb Wirtz blass und wurde nach etwas mehr als 60 Minuten ausgewechselt. Am Samstag (13.30 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) wartet am zweiten Spieltag das Duell mit Oliver-Glasner-Klub Nottingham Forest. Ob der 23-jährige Offensivmann seine Kritiker dann eines Besseren belehrt?
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