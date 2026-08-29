Wirtz-Verkauf? Sogar Landsmann schreibt ihn ab

125 Millionen Euro hatten die „Reds“ vor einem Jahr an Bayer Leverkusen überwiesen, um sich die Dienste des Deutschen zu sichern. Dessen Bilanz seither: sieben Tore und zehn Assists in 50 Spielen. „Seine guten Spiele basierten eher darauf, dass andere Spieler ihn in Szene setzten. Auf der Position muss man etwas körperbetonter agieren. Seine Körpersprache ist auch nicht gerade überzeugend“, so Huth. Ein knallhartes Urteil!