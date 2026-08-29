Jetzt testen wir uns durch Kroatiens Luxushotels

Wenn Abendessen zum Erlebnis wird

Der eigentliche Höhepunkt wartet am Abend im Cap Aureo: ein Sieben-Gänge-Menü, eigentlich mit Weinbegleitung. Wir haben allerdings mehr Lust auf Cocktails und kurzerhand wird umdisponiert. Spätestens jetzt wird aus dem Abendessen eine kleine Show: Jeder Gang wird erklärt, neue Geschmäcker landen vor uns und der Service hat gefühlt alles im Blick, bevor wir überhaupt danach fragen können. Dazu Meerblick, Sonnenuntergang und ein Kellner, der sich Zeit für Smalltalk nimmt. Sieben Gänge später sind wir ziemlich beeindruckt, denn so ein Dinner hatten wir beide noch nicht erlebt.