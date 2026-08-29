Nepal: Dieser See könnte nächste Todeswelle werden

„Alles, was Tibet betrifft, wird durch das Prisma der nationalen Sicherheit betrachtet“, sagte Steve Tsang, Direktor des China Institute an der SOAS Universität in London gegenüber dem britischen „Guardian“. China hat weitaus besser ausgerüstete Rettungskräfte als Nepal, so Tsang, allerdings wisse man aufgrund der Zensur nicht wirklich, was diese tun würden – und wie hoch die Zahl der Opfer tatsächlich ist. China hätte damit eine Chance verpasst, „ihnen fehlt das Selbstvertrauen. Ihr Instinkt ist die Kontrolle“, so Tsang.