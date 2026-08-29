Mit voller Wucht gegen Hausmauer gekracht

Zu einem schweren Crash kam es in der Nacht auf Samstag in Vorarlberg: Eine 61-jährige Lenkerin krachte mit ihrem Auto in Gantschier gegen eine Hausmauer – sie wurde dabei schwer verletzt.
Die Autolenkerin (61) war am Samstag gegen 2 Uhr auf der L188 in Gantschier in Fahrtrichtung Schruns unterwegs, als sie plötzlich aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn geriet und dort gegen eine Hausmauer donnerte.
Automatische Alarmierung
Die Einsatzkräfte wurden durch das E-Call-System des Autos alarmiert. Den Rettungskräften bot sich ein Bild des Schreckens: Das Auto war komplett eingedrückt und demoliert – ein Fall für den Schrottplatz. Die Lenkerin wurde durch den Crash schwer verletzt und musste nach der Erstversorgung noch vor Ort ins Landeskrankenhaus Bludenz gebracht werden.
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