Mit voller Wucht gegen Hausmauer gekracht

Automatische Alarmierung

Die Einsatzkräfte wurden durch das E-Call-System des Autos alarmiert. Den Rettungskräften bot sich ein Bild des Schreckens: Das Auto war komplett eingedrückt und demoliert – ein Fall für den Schrottplatz. Die Lenkerin wurde durch den Crash schwer verletzt und musste nach der Erstversorgung noch vor Ort ins Landeskrankenhaus Bludenz gebracht werden.