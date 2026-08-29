Feldkirch bricht nächtlichen Temperaturrekord

So warm war es in einer Nacht in Vorarlberg noch nie: Von Donnerstag auf Freitag sank die Temperatur in Feldkirch nicht unter 27,3 Grad Celsius. Damit geht diese Nacht als die wärmste in der Messgeschichte des Landes ein. Tägliche Tiefst- und Höchsttemperaturen werden in Vorarlberg seit dem Jahr 1936 erhoben.