Feldkirch bricht nächtlichen Temperaturrekord

Die Gemeinde Feldkirch hat einen neuen Temperaturrekord aufgestellt: Noch nie war es in Vorarlberg in der Nacht so warm wie von Donnerstag auf Freitag.
So warm war es in einer Nacht in Vorarlberg noch nie: Von Donnerstag auf Freitag sank die Temperatur in Feldkirch nicht unter 27,3 Grad Celsius. Damit geht diese Nacht als die wärmste in der Messgeschichte des Landes ein. Tägliche Tiefst- und Höchsttemperaturen werden in Vorarlberg seit dem Jahr 1936 erhoben.
Südföhn
Verantwortlich für die Rekordwärme ist übrigens die Föhnwetterlage, die der Montfortstadt am Morgen sogar 29 Grad Celsius bescherte. Den bisherigen Nachtrekord hielt Brand: Dort wurden im Jahr 2017 25,5 Grad gemessen.
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