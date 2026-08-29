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Junges NÖ-Talent

Mit zehn Jahren dreifacher Eiskunstlauf-Meister

Niederösterreich
29.08.2026 09:15
Georg-Philipp Dachauer wurde in seiner Altersklasse zum besten Eiskunstläufer Österreichs gekürt
Georg-Philipp Dachauer wurde in seiner Altersklasse zum besten Eiskunstläufer Österreichs gekürt(Bild: Skating Club St.Pölten)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Talent, Mut und viel Trainingsfleiß zeichnen Georg-Philipp Dachauer aus. Das macht den Buben aus Wilhelmsburg zu einem der erfolgreichsten Nachwuchssportler Niederösterreichs. Der Zehnjährige ist bereits dreifacher Landesmeister im Eiskunstlauf. 

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Zum dritten Mal in Folge gewann Georg-Philipp Dachauer heuer die Landesmeisterschaft im Eiskunstlauf in seiner Altersklasse. In dieser Kategorie wurde der Zehnjährige aus Wilhelmsburg, Bezirk St. Pölten, überdies zum österreichweit besten Nachwuchsläufer gekürt.

Vielfach ausgezeichnet
Beeindruckt von der Trophäensammlung sowie von Können, Trainingsfleiß und Disziplin des jungen Talents zeigte sich Johanna Mikl-Leitner, als Georg -Philipp die Landeshauptfrau in ihrem Büro im St. Pöltner Regierungsviertel besuchte. „Wer Sprünge, Drehungen, Tempo und Musik auf dem Eis so gut miteinander verbindet, braucht viel Können“, lobte Mikl-Leitner den zehnjährigen Spitzensportler.

Pokale und Medaillen – Georg-Philipp Dachauer beeindruckte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner
Pokale und Medaillen – Georg-Philipp Dachauer beeindruckte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner(Bild: NLK Burchhart)

An Ziele glauben
Die Erfolge von Georg-Philipp zeigen, dass Niederösterreich als Sportland viele Facetten habe, betonte die Landeshauptfrau: „Und auf dem Eis ist Niederösterreich ganz vorn dabei.“ Auch dank des Schülers aus Wilhelmsburg, der beim Skating Club St. Pölten trainiert und ein Beleg für die hervorragende sportliche Nachwuchsarbeit im Land sei. „Georg-Philipp ist ein Vorbild für andere, an eigene Ziele zu glauben“, wünschte Mikl-Leitner dem jungen Eiskunstläufer alles Gute für die Zukunft.

   

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