Mit zehn Jahren dreifacher Eiskunstlauf-Meister

An Ziele glauben

Die Erfolge von Georg-Philipp zeigen, dass Niederösterreich als Sportland viele Facetten habe, betonte die Landeshauptfrau: „Und auf dem Eis ist Niederösterreich ganz vorn dabei.“ Auch dank des Schülers aus Wilhelmsburg, der beim Skating Club St. Pölten trainiert und ein Beleg für die hervorragende sportliche Nachwuchsarbeit im Land sei. „Georg-Philipp ist ein Vorbild für andere, an eigene Ziele zu glauben“, wünschte Mikl-Leitner dem jungen Eiskunstläufer alles Gute für die Zukunft.