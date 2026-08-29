Deutscher Wanderer stürzte 200 Meter ab: tot

Andere Wanderer hatten die Szene beobachtet und verständigten umgehend die Einsatzkräfte. Diese rückten mit dem Rettungshubschrauber an, konnten aber nur noch den Tod des Mannes feststellen. Fremdverschulden wird von der Polizei ausgeschlossen. Es ist bereits der zweite tödliche Wanderunfall innerhalb weniger Tage in Vorarlberg.