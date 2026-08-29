Deutscher Wanderer stürzte 200 Meter ab: tot

Zu einem Drama am Berg kam es am Donnerstag in Vorarlberg: Ein 56-jähriger Deutscher stürzte im Kleinwalsertal über eine steile Felswand in den Tod. Augenzeugen alarmierten die Rettungskräfte.
Der tragische Vorfall ereignete sich schon am Donnerstag, wie die Polizei berichtet. Der 56 Jahre alte Deutsche war auf einer Wanderung am Hohen Ifen unterwegs und stieg gerade in Richtung Gipfel auf, als er plötzlich das Gleichgewicht verlor und rund 200 Meter eine steile Felswand hinabstürzte.
Andere Wanderer hatten die Szene beobachtet und verständigten umgehend die Einsatzkräfte. Diese rückten mit dem Rettungshubschrauber an, konnten aber nur noch den Tod des Mannes feststellen. Fremdverschulden wird von der Polizei ausgeschlossen. Es ist bereits der zweite tödliche Wanderunfall innerhalb weniger Tage in Vorarlberg.
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