Unfall an Bahnkreuzung fordert einen Verletzten

Zusammenstoß zwischen Zug und Auto bei einem Bahnübergang an der Ortsausfahrt von Ernsthofen in NÖ. Feuerwehr, zwei Rettungswägen und Notarzt versorgten den verletzten Pkw-Lenker.
Als die Feuerwehrleute an der Einsatzstelle eintrafen, fanden sie ein vor, das von einem Zug erfasst worden war. Sofort sicherten sie die Unfallstelle ab und übernahmen die Erstversorgung des Lenkers. Solange bis, die zwei alarmierte Rettungswagen des Roten Kreuzes Haag und St. Valentin sowie ein Notarzt eintrafen. Sie brachten den verletzten Fahrzeuglenker zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus.
Zugverkehr für eine Stunde eingestellt
Der Zugverkehr war während des Einsatzes eingestellt. Personen im Zug wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr barg den beschädigten Pkw und musste danach noch ausgelaufene Betriebsmittel binden. Insgesamt dauerte es eine Stunde.
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