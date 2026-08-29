Unfall an Bahnkreuzung fordert einen Verletzten

Als die Feuerwehrleute an der Einsatzstelle eintrafen, fanden sie ein vor, das von einem Zug erfasst worden war. Sofort sicherten sie die Unfallstelle ab und übernahmen die Erstversorgung des Lenkers. Solange bis, die zwei alarmierte Rettungswagen des Roten Kreuzes Haag und St. Valentin sowie ein Notarzt eintrafen. Sie brachten den verletzten Fahrzeuglenker zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus.