Leiche im Inn gefunden! Toter wohl Abgängiger (29)

Schrecklicher Fund am Donnerstag in Innsbruck! Im Inn wurden Passanten auf eine Leiche aufmerksam. Beim Toten soll es sich um einen vermissten Mann handeln, der in Oetz abgängig war. Eine Obduktion wurde durchgeführt.
Die fürchterliche Entdeckung machten Passanten in Innsbruck im Bereich Mühlau bereits am Donnerstag. Wie die Polizei nun berichtet, entdeckten diese dort im Inn bzw. am Ufer eine tote Person.
Die Leiche wurde mit Unterstürzung der Wasserrettung Innsbruck geborgen. Bei dem Mann handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen seit dem 16. August aus Ötz abgängigen Türken.
Eine von diesen beiden abgängigen Personen wurde gefunden.
Stefan Eder, Polizeipressesprecher
Bild: Christof Birbaumer
Am Freitag wurde eine Obduktion durchgeführt, dabei konnten keine Indizien auf Fremdverschulden festgestellt werden, heißt es seitens der Polizei.
Zusammenhang mit abgängigem Duo
Wie Polizeisprecher Stefan Eder auf „Krone“-Anfrage bestätigt, handelt es sich bei dem Toten wohl um einen der beiden Vermissten, die vor gut zwei Wochen im Ötztal als abgängig gemeldet wurden: „Eine von diesen beiden abgängigen Personen wurde gefunden.“ Die Suche verlief bislang erfolglos, Spuren zu den beiden Vermissten waren Mangelware.
Keinen Zusammenhang dürfte es jedoch zu einem zweiten Fall geben. Ebenfalls vor gut zwei Wochen sahen Passanten eine Person im Inn treiben. Damals wurde großangelegte Suchaktion mit Jetskis und Drohnen über zwei Tage lang durchgeführt. Die Suche verlief ergebnislos. „Dort konnten wir nicht mit Sicherheit sagen, dass es sich um dieselbe Person handelt“, erklärt Eder.
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