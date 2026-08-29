Leiche im Inn gefunden! Toter wohl Abgängiger (29)

Keinen Zusammenhang dürfte es jedoch zu einem zweiten Fall geben. Ebenfalls vor gut zwei Wochen sahen Passanten eine Person im Inn treiben. Damals wurde großangelegte Suchaktion mit Jetskis und Drohnen über zwei Tage lang durchgeführt. Die Suche verlief ergebnislos. „Dort konnten wir nicht mit Sicherheit sagen, dass es sich um dieselbe Person handelt“, erklärt Eder.