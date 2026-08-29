Der Staat profitiert von hohen Energiepreisen

Jetzt will man die Ölmultis ähnlich zur Kasse bitten und einen Teil deren kriegsbedingten Extragewinne abschöpfen. Doch auch hier braucht man sich nicht zu früh freuen: Nur weil sind der Staat von einem milliardenschweren „Übergewinn“ ein paar Prozent holt, macht das den Sprit an der Tankstelle nicht billiger. Den Ölpreis bestimmt der Weltmarkt. Und dass die Politik das einkassierte Geld dem kleinen Bürger direkt über weniger Abgaben, zum Beispiel einer geringeren Mineralölsteuer (MÖSt), zurückgibt, glaubt nicht einmal der größte Optimist.