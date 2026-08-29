Familienunternehmen zieht Millionen-Deal an Land

Die Thöni Gruppe darf sich über einen der größten Mehrjahresaufträge ihrer Firmengeschichte freuen. Dafür werden nun auch 30 neue Mitarbeiter gesucht. Der Auftrag geht über acht Jahre.
„Dieser bedeutende Auftrag bestätigt eindrucksvoll unsere technologische Kompetenz, unsere hohe Qualitätsorientierung und unsere Zuverlässigkeit als strategischer Partner der internationalen Automobilindustrie“, freut sich Helmut Thöni, Vorsitzender der Geschäftsführung der Thöni Holding.
Grund für die Euphorie ist einer der größten Mehrjahresaufträge in der Unternehmensgeschichte. Dabei handelt es sich um die Fertigung und Lieferung komplexer Aluminium-Strukturbaugruppen für eine weltweit führende Premiumlimousine. Der Auftrag umfasst die Produktion von rund einer Million Strukturbauteilen im Zeitraum von 2028 bis 2036. Dafür werden am Standort in Pfaffenhofen rund 20.000 Tonnen Aluminium verarbeitet.
Der Auftrag sichert die langfristige Grundauslastung der Produktionskapazitäten im Werk und schafft mehr Planungssicherheit für die kommenden Jahre.
Das Unternehmen Thöni
30 weitere Mitarbeiter werden nun gesucht
Doch auch die Tiroler Wirtschaft darf sich über den Millionen-Deal freuen. Auf die rund 900 Mitarbeiter sollen nun 30 weitere im Produktionsumfeld folgen. „Der Auftrag sichert die langfristige Grundauslastung der Produktionskapazitäten im Werk Pfaffenhofen und schafft mehr Planungssicherheit für die kommenden Jahre“, heißt es seitens des Unternehmens.
Die Thöni Gruppe, die einen Jahresumsatz von 473 Mio. Euro im Vorjahr erwirtschaften konnte, arbeitet an innovativen Lösungen in den Bereichen Aluminiumverarbeitung bzw. Maschinen- und Anlagenbau. Ausschlaggebend für die Auftragsvergabe waren etwa die einzigartige Fertigungstechnologie des Unternehmens sowie die Fähigkeit, hochkomplexe Strukturbauteile vollständig direkt in Pfaffenhofen zu produzieren.
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