Familienunternehmen zieht Millionen-Deal an Land

Grund für die Euphorie ist einer der größten Mehrjahresaufträge in der Unternehmensgeschichte. Dabei handelt es sich um die Fertigung und Lieferung komplexer Aluminium-Strukturbaugruppen für eine weltweit führende Premiumlimousine. Der Auftrag umfasst die Produktion von rund einer Million Strukturbauteilen im Zeitraum von 2028 bis 2036. Dafür werden am Standort in Pfaffenhofen rund 20.000 Tonnen Aluminium verarbeitet.